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Німеччина передасть Україні додаткові БМП Marder
Україна отримає більше бойових машин піхоти Marder. Федеральне міністерство оборони Німечинни доручило збройовій групі Rheinmetall підготувати до транспортування понад 20 машин цієї моделі.
Транспортні засоби мають бути доставлені в країну до кінця липня, пише видання RND.
Також до кінця липня має бути відвантажена перша партія з 10 тис. боєприпасів 35 мм калібру для зенітного танка "Гепард". Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 000 снарядів.
Німеччини вже відправила в Україну 40 Marder: 20 зі складу Rheinmetall і 20 зі складів Бундесверу. Rheinmetall також пропонує підготувати до відправки 60 одиниць іншої техніки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Мардер використовувався Бундесвером з початку 1970-х років. Його поступово замінить наступник Puma. Для України Rheinmetall готує старі танки до використання на фронті.
Раніше повідомлялося, що дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду в Берліні за дозволом на постачання Києву 100 БМП типу Marder.