Германия передаст Украине дополнительные БМП Marder

Украина получит больше боевых машин пехоты Marder Федеральное министерство обороны Германии поручило оружейной группе Rheinmetall подготовить к транспортировке более 20 машин этой модели.

Транспортные средства должны быть доставлены в страну до конца июля, пишет RND.

Также до конца июля должна быть отгружена первая партия из 10 тысяч боеприпасов 35 мм калибра для зенитного танка "Гепард". В общей сложности Rheinmetall имеет контракт на поставку 300 000 снарядов.

Германии уже отправила в Украину 40 Marder: 20 из состава Rheinmetall и 20 из составов Бундесвера. Rheinmetall также предлагает подготовить для отправки 60 единиц другой техники.

Мардер использовался Бундесвером с начала 70-х годов. Его равномерно заменит преемник Puma. Для Украины Rheinmetall готовит старые танки к использованию на фронте.

Ранее сообщалось, что дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство в Берлине за разрешением на поставку Киеву 100 БМП типа Marder.