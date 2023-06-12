"Каждый – на вес золота". В МИД просят Германию предоставить Украине больше танков Leopard 2 и другой техники

Украинской армии крайне необходимо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в комментарии Tagesspiegel.

"Каждый Leopard 2 – буквально на вес золота для решающего наступления", – высказался экс-посол Украины в Германии.

Он считает, что ФРГ способна предоставить больше 18 уже поставленных танков, – в запасах страны их более 300. По словам Мельника, нынешнее количество можно было бы "утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне".

Мельник попросил передать Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder.

Кроме того, чиновник напомнил о просьбе к Бундесверу предоставить 10% от запасов БМП Puma (350), бронетранспортов Boxer (400), Fuchs (900) или бронеавтомобилей Fennek (220).

Он также повторил запрос на крылатые ракеты Taurus и создание мощных украинских Военно-воздушных сил.

Как отметил Мельник, Украина ожидает стратегического решения Германии об активном участии в коалиции истребителей, чтобы украинские пилоты могли немедленно учиться на истребителях Eurofighters, и о предоставлении части из более 130 самолетов.

Напомним, что Германия пока не присоединилась к коалиции по предоставлению западных истребителей Украине, однако недавно министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его страна рассматривает возможность пересмотра своей позиции по этому поводу. В то же время он отверг возможность передачи крылатых ракет Taurus украинским военным.