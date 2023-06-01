Швейцарский концерн просит разрешения на поставку Украине Leopard 1

В споре по поставкам вооружений из Швейцарии в Украину наметился новый поворот. Швейцарский концерн Ruag официально подал в правительство заявку на экспорт 96 танков Leopard 1, несмотря на позицию нейтралитета страны.

Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Заявка была подана вопреки позиции правительства страны и предупреждению концерна о том, что ему будет отказано. По данным Ruag, в покупке заинтересован германский оборонный концерн Rheinmetall. Танки, нуждающиеся в инспекции и ремонте, в дальнейшем должны быть переданы Украине, заявила представитель концерна.

Тем не менее, Швейцария твердо стоит на своем нейтралитете и не поддерживает ни одну из стран, участвующих в военных действиях. Она также отказывается от реэкспорта танковых боеприпасов, проданных Германии несколько лет назад.

Представительница Ruag Кирстен Хаммерих объяснила, что танки были приобретены в Италии несколько лет назад и до сих пор находятся там. Швейцарская армия хотела привести его в боевую готовность и перепродать или разобрать их на запчасти.

Ранее парламент Швейцарии выступил за ослабление экспортного контроля на производимую в конфедерации военную технику, ведь западные соседи Швейцарии призвали страну сделать больше, чтобы помочь Украине защититься от России.

Война в Украине заставила чиновников Швейцарии бороться с давней концепцией нейтралитета своей страны, которая закреплена в конституции и запрещает экспорт оружия в зоны активных боевых действий.

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