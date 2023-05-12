Парламент Швейцарии рекомендует принять решение о реэкспорте оружия - как это повлияет на Украину

Комиссия Совета кантонов Федерального собрания (парламента) Швейцарии выступила за ослабление экспортного контроля на производимую в конфедерации военную технику, ведь западные соседи Швейцарии призвали страну сделать больше, чтобы помочь Украине защититься от России. Об этом сообщило международное агентство AP.

Речь идет о разрешении третьим странам реэкспортировать вооружение. Таким образом, это в будущем может облегчить Украине получение техники от партнеров.

Подобное решение приняла комиссия по безопасности нижней палаты швейцарского парламента Национального совета в январе 2023 года.

Ожидается, что этот вопрос рассмотрит парламент в полном составе в июне.

Впрочем, в случае положительного решения, оно не вступит в силу до марта 2024 года.

Как отмечают журналисты, война в Украине заставила чиновников Швейцарии бороться с давней концепцией нейтралитета своей страны, которая закреплена в конституции и запрещает экспорт оружия в зоны активных боевых действий.

Запрет касается таких стран, как Германия, Испания и Финляндия, купившие швейцарское оружие, реэкспортировать его в Украину.

Как ранее сообщало Укринформ, Швейцария не позволит реэкспорт оружия в Украину, пока парламент не изменит закон. Об этом заявила представительница Швейцарии при ООН Паскаль Берисвилл.

"На данный момент у нас есть закон об эксплуатации оружия и оружейных материалов, и без нарушения этого закона реэкспорт невозможен, пока парламент не изменит эту ситуацию", - сказала она, заметив, что речь идет о боеприпасах, "которых хватит ненадолго".

Ранее СМИ писали, что Германия, Дания, Испания хотели перенаправить в Украину приобретенную военную технику швейцарского производства, однако Берн не разрешил это сделать.

Напомним, правительство Швейцарии решило выделить Украине 1,7 млрд долларов к 2028 году.