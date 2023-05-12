Парламент Швейцарії рекомендує ухвалити рішення про реекспорт зброї- як це вплине на Україну

Комісія Ради кантонів Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії виступила за послаблення експортного контролю на вироблену в конфедерації військову техніку, адже західні сусіди Швейцарії закликали країну зробити більше, щоб допомогти Україні захиститися від Росії. Про це повідомило міжнародне агентство AP.

Йдеться про дозвіл третім країнам реекспортувати озброєння. Таким чином це в майбутньому може полегшити Україні отримання техніки від партнерів.

Подібне рішення ухвалила комісія з питань безпеки нижньої палати швейцарського парламенту Національної ради у січні 2023 року.

Очікується, це питання розгляне парламент у повному складі у червні.

Втім в разі позитивного рішення, воно не набуде чинності до березня 2024 року.

Як зазначають журналісти, війна в Україні змусила високопосадовців Швейцарії боротися з давньою концепцією нейтралітету своєї країни, яка закріплена в конституції та забороняє експорт зброї в зони активних бойових дій.

Заборона стосується таким країнам, як Німеччина, Іспанія та Фінляндія, які купили швейцарську зброю, реекспортувати її до України.

Як раніше повідомляло Укрінформ, Швейцарія не дозволить реекспорт зброї в Україну, доки парламент не змінить закон. Про це заявила представниця Швейцарії при ООН Паскаль Берісвіл.

“На цей час у нас є закон про експлуатацію зброї та збройових матеріалів, і без порушення цього закону реекспорт неможливий, доки парламент не змінить цю ситуацію», – сказала вона, зауваживши, що йдеться про боєприпаси, «яких вистачить ненадовго”.

Раніше ЗМІ писали, що Німеччина, Данія, Іспанія, хотіли перенаправити в Україну придбану військову техніку швейцарського виробництва, проте Берн не дозволив це зробити.

Нагадаємо, уряд Швейцарії вирішив виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.