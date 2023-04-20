Швейцарія ввела санкції проти ПВК “Вагнер” та РІА ФАН

Уряд Швейцарії включив до санкційного списку приватну військову компанію “Вагнер” Євгенія Пригожина і російське агентство міжнародної інформації Федеральне агентство новин (РІА ФАН).

Про це повідомляється на сайті уряду Швейцарії у четвер, 20 квітня.

"Департамент з економічних питань, освіти та досліджень, що відповідає за санкції, розширив санкційний список щодо Росії. Швейцарія запроваджує санкції проти групи "Вагнер" та новинного агентства РІА ФАН. Обмеження набувають чинності з 18:00 20 квітня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ПВК "Вагнер" потрапила під санкції за активну участь у військовій агресії Росії проти України.

"Хоча її юридична природа незрозуміла, група "Вагнер" є частиною складної мережі глобальних компаній, що працюють у різних секторах, включаючи авіацію, безпеку, технології, торгівлю сировинними товарами, фінансові послуги та діяльність із впливу", - зауважують в уряді Швейцарії.

Зазначимо, РІА ФАН входить до складу медіагрупи Патріот, опікунську раду якої очолює Пригожин. РІА ФАН розповсюджує кремлівську пропаганду та дезінформацію про війну Росії проти України.

Нагадаємо, що 14 квітня ЄС ввів санкції проти групи “Вагнер” за активну участь у військовій агресії Росії проти України.

Нагадаємо, що в січні санкції проти ПВК "Вагнер" запровадило Міністерство фінансів США. Тоді ПВК визнали транснаціональною злочинною організацією. У лютому таке визначення для "вагнерівців" на офіційному рівні дала й Верховна Рада України.