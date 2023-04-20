Швейцария ввела санкции против ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН

Правительство Швейцарии включило в санкционный список частную военную компанию "Вагнер" Евгения Пригожина и российское агентство международной информации Федеральное агентство новостей (РИА ФАН).

Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии в четверг, 20 апреля.

"Департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям, отвечающий за санкции, расширил санкционный список в отношении России. Швейцария вводит санкции против группы "Вагнер" и новостного агентства РИА ФАН. Ограничения вступают в силу с 18:00 20 апреля", – говорится в сообщении .

Отмечается, что ЧВК "Вагнер" попал под санкции за активное участие в военной агрессии России против Украины.

"Хотя ее юридическая природа неясна, группа "Вагнер" является частью сложной сети глобальных компаний, работающих в разных секторах, включая авиацию, безопасность, технологии, торговлю сырьевыми товарами, финансовые услуги", - отмечают в правительстве Швейцарии.

Отметим, РИА ФАН входит в состав медиагруппы Патриот, попечительский совет которой возглавляет Пригожин. РИА ФАН распространяет кремлевскую пропаганду и дезинформацию о войне России против Украины.

Напомним, что 14 апреля ЕС ввел санкции против группы "Вагнер" за активное участие в военной агрессии России против Украины.

В январе санкции против ЧВК "Вагнер" ввело Министерство финансов США. Тогда ЧВК признали транснациональной преступной организацией. В феврале такое определение "вагнеровцам" на официальном уровне дала и Верховная Рада Украины.