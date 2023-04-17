Боевики ЧВК "Вагнер" признались в убийстве украинских детей: у Зеленского отреагировали на новое расследование журналистов

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал расследование журналистов YouTube-канала Gulagu.net по поводу деятельности ЧВК "Вагнер", которую создал Евгений Пригожин. Он отметил, что опубликованные материалы говорят о том, что боевики признались в военных преступлениях в Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Расследователи опубликовали видео, где один из журналистов якобы берет интервью у боевиков ЧВК "Вагнер". Во время разговора они рассказали о многочисленных военных преступлениях, в частности, совершенных на территории Украины.

Ермак считает, что таким образом они признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. По его словам, расследование проливает свет на преступления российской армии в Украине.

"Сколько еще таких преступлений? Нация извергов и убийц, биологический мусор этого мира. Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их", — прокомментировал Ермак.

Он также добавил, что россияне похитили тысячи украинских детей. В то же время, судьба многих из них неизвестна.

Где сейчас находятся герои расследования и действительно ли они участвовали в боевых действиях на территории Украины, пока достоверно неизвестно. Ермак не уточнил, прошло ли видео проверку на достоверность информации.

Напомним, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.

В рамках уголовных производств, которые расследуют украинские правоохранители, зафиксировано уже более 16 тысяч случаев принудительной депортации оккупантами украинских детей, однако реальное количество депортированных может быть значительно больше.