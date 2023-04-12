СБУ расследует жестокое убийство оккупантами украинского воина

Вчера в сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою зверскую сущность – жестоко пытают украинского пленника и отрезают ему голову.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы найдем этих извергов. Если надо будет – получим повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Отметим, российские изверги выложили в сеть видео циничной и жестокой казни украинского пленника.

На опубликованных кадрах террористы отрезали голову украинскому защитнику. Страна-агрессор в очередной раз нарушила Женевские конвенции и все возможное, перешагнув линию человечности и совести.

Отреагировал на видео и президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что за все будет законная ответственность.

Как сообщает CNN, видео было опубликовано на пророссийском канале в социальных сетях 8 апреля. Оно было намеренно снято наемниками "Вагнера" и показывает два обезглавленных тела украинских военных, лежащих на земле рядом с разрушенным военным автомобилем.

Второе видео, которое появилось в сети Твиттер и было намеренно сильно размыто.

"На нем пытаются показать российского бойца, использующего нож, чтобы отрезать главу украинского военного. Голос в начале видео наводит на мысль, что жертва могла быть до сих пор живой, когда началось насилие", – отмечает издание.

Издание добавляет, что не имело возможности самостоятельно проверить локацию, где были записаны оба видео.

Подчеркнем, что захватчики неоднократно цинично и жестоко относились к украинским военнопленным.

6 марта в интернете появилось видео, на котором россияне расстреляли украинского военнопленного. По требованию россиян снять шеврон ВСУ воин ответил "Слава Украине!", после чего его расстреляли.

12 марта Служба безопасности Украины подтвердила, что это был снайпер бригады ТРО Александр Мациевский. А президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.