Экспертиза ООН подтвердила подлинность видео убийства украинского военнопленного

Управление ООН по правам человека заявило, что предварительная экспертиза подтвердила подлинность видео, на котором зафиксировали казнь украинского военнопленного после фразы “Слава Украине!”. Об этом сообщает France 24.

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"Мы знаем об этом видео, размещенном в социальных сетях, которое показывает украинского солдата, которого, очевидно, казнят российские вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть подлинным", — заявила представитель организации в интервью AFP.

Она отметила, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину Управление ООН по правам человека задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных, в том числе случаи смертной казни без суда и следствия.

"По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавили в ООН.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после того, как он произнес: "Слава Украине!". На военное преступление отреагировал президент Владимир Зеленский, генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд также начать расследование.

По предварительной информации, погибшим от рук оккупантов за фразу "Слава Украине!" является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.