Експертиза ООН підтвердила справжність відео вбивства українського військовополоненого

Управління ООН з прав людини заявило, що попередня експертиза підтвердила справжність відео, на якому зафіксували страту полоненого військового після фрази “Слава Україні!”. Про це повідомляє France 24.

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"Ми знаємо про це відео, розміщене в соціальних мережах, яке показує українського солдата, якого, очевидно, страчують російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути автентичним", — заявила речниця організації в інтерв'ю AFP.

Вона зауважила, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, в тому числі випадки страти без суду і слідства.

"За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", — додали в ООН.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після того, як він вимовив: "Слава Україні!". На військовий злочин відреагував президент Володимир Зеленський, генпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд також почати розслідування.

За попередньою інформацією, загиблим від рук окупантів за вигук "Слава Україні!" є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.