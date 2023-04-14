Семь стран объединят усилия по расследованию не только военных преступлений РФ в Украине, но и геноцида

Генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы (JIT) по расследованию тяжких международных преступлений в Украине подписали соглашение о расследовании не только военных преступлений, но и преступления геноцида. Как сообщает Офис генерального прокурора, это произошло после рабочего заседания в Вильнюсе.

"Международное сотрудничество в расследовании и судебном преследовании геноцида выходит на новый уровень. Объединяем усилия с партнерами по расследованию этого "преступления преступлений". Соглашение будет способствовать обмену доказательствами и информацией, а работу JIT усилят международные эксперты", - отметил украинский генпрокурор Андрей Костин.

Он отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения стало очевидно, что массовость и системность военных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, имеет признаки кампании преследования украинцев как национальной группы.

"Убийства мирных жителей, пытки, сексуальное насилие, мародерство, разрушение гражданских объектов… Эти ужасающие атрибуты российской оккупации были обнаружены в каждом городе и поселке, освобожденном от оккупантов. Зафиксировано более 19 тысяч случаев принудительной депортации детей", - отмечают в ОГП.

По словам Костина, с начала полномасштабного вторжения в военных преступлениях РФ усматривается система, и в настоящее время в расследованиях проверяется два основных аспекта: имеют ли отдельные военные преступления признаки геноцида и свидетельствуют ли обнаруженные паттерны о спланированной политике геноцида.

"Наши совместные действия, направленные на обеспечение быстрой и реальной координации и взаимодействия правоохранительных органов, – это гораздо больше, чем просто практический, логистический шаг. Это сигнал миру о том, что виновные в этом военном вторжении не ослабят нашу общую преданность свободному и демократическому обществу", - подчеркнула генпрокурор Литвы Нида Грунскене.

В ходе двухдневной координационной встречи в Вильнюсе участники обсуждали ход расследований, их направления и консультировались по важным решениям в деятельности JIT. Обсуждалась также возможность присоединения к JIT Европола.

Глава делегации Министерства юстиции США, главный прокурор Департамента уголовных расследований Кеннет Полит проинформировал участников встречи о решении американского Минюста делегировать своего прокурора в Международный центр преследования преступлений агрессии, который заработает в Гааге летом.

В JIT входят Украина, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Румыния. Ее участниками являются Евроюст и впервые в своей истории – Офис прокурора Международного уголовного суда. В марте был подписан меморандум о взаимопонимании между Минюстом США и странами-членами следственной группы.

Напомним, что на конференции United for Justice во Львове 5 марта генпрокуроры стран-членов следственной группы подписали приложение к соглашению о ее создании, которое касается начала работы на базе Евроюста Международного центра по расследованию преступлений агрессии.