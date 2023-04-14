Сім країн об'єднають зусилля в розслідуванні не лише воєнних злочинів РФ в Україні, а й геноциду

Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні підписали угоду щодо розслідування не лише воєнних злочинів, але й злочину геноциду. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, це відбулося після робочого засідання у Вільнюсі.

"Міжнародна співпраця в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду виходить на новий рівень. Об’єднуємо зусилля з партнерами для розслідування цього "злочину злочинів". Угода сприятиме обміну доказами та інформацією, а роботу JIT посилять міжнародні експерти", – зазначив український генпрокурор Андрій Костін.

Він зауважив, що з перших днів повномасштабного вторгнення стало очевидним, що масовість та системність воєнних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях України, має ознаки кампанії переслідування українців як національної групи.

"Вбивства мирних мешканців, тортури, сексуальне насильство, мародерство, руйнування цивільних обʼєктів… Ці жахливі атрибути російської окупації були виявлені у кожному місті та селищі, звільненому від окупантів. Зафіксовано понад 19 тисяч випадків примусової депортації дітей", - наголошують в ОГП.

За словами Костіна, від початку повномасштабного вторгнення у воєнних злочинах РФ вбачається система, і наразі в розслідуваннях перевіряється два основних аспекти: чи мають окремі воєнні злочини ознаки геноциду та чи свідчать виявлені паттерни про сплановану політику геноциду.

"Наші спільні дії, спрямовані на забезпечення швидкої та реальної координації та взаємодії правоохоронних органів, – це набагато більше, ніж просто практичний, логістичний крок. Це сигнал світу про те, що винні у цьому військовому вторгненні не послаблять нашу спільну відданість вільному та демократичному суспільству", – наголосила генпрокурор Литви Ніда Ґрунскене.

Зазначається, що під час дводенної координаційної зустрічі у Вільнюсі учасники обговорювали хід розслідувань, їхні напрями та консультувалися щодо важливих рішень у діяльності JIT. Обговорювалася також і можливість приєднання до JIT Європолу.

Глава делегації Міністерства юстиції США, головний прокурор Департаменту кримінальних розслідувань Кеннет Політ поінформував учасників зустрічі про рішення американського Мін'юсту делегувати свого прокурора до Міжнародного центру переслідування злочинів агресії, який запрацює в Гаазі влітку.

До JIT входять Україна, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія. Її учасниками є Євроюст та вперше у своїй історії – Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. У березні було підписано меморандум про взаєморозуміння між Мін'юстом США та країнами-членами слідчої групи.

Нагадаємо, що під час конференції United for Justice у Львові 5 березня генпрокурори країн-членів слідчої групи підписали додаток до угоди про її створення, який стосується початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії.