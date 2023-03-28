Комісія ООН продовжить шукати докази геноциду в Україні. Якщо їй продовжать мандат

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжить шукати воєнні злочини в Україні за умови продовження мандату. Про це заявив голова комісії Ерік Мьосе виданню “Бабель”.

На початку квітня Рада ООН з прав людини має вирішити, чи продовжувати Міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні мандат. Якщо все ж таки комісії, яка займається збором доказів російських злочинів, відмовлять в мандаті, то вона припинить свою діяльність в Україні.

«Комісія цінує публічні заяви про підтримку від держав-членів та організацій громадянського суспільства», — заявив Ерік Мьосе.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування порушень повідомила, що не виявила, що Росія здійснює геноцид в Україні. Водночас в організації помітили деякі аспекти, які можуть викликати питання щодо можливого геноциду. Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив, що це стосується висловлювань російських медіа.

Зазначимо, що у березні 2023 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила дані за шість місяців до 31 січня 2023 року. Згідно дослідження, понад 8 тисяч цивільних загинули внаслідок війни в Україні і ще 14 тисяч мирних жителів дістали поранення. Понад 90% жертв були спричинені ракетами, зброєю вибухової дії, мінами або вибухонебезпечними пережитками війни.

Також ООН визнала, що російські війська несуть відповідальність за атаки на Драмтеатр у Маріуполі. Згідно доповіді, більшість атак мали невиборчий характер, а російські окупанти здійснювали напади із застосуванням вибухової зброї в населених пунктах, нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню.