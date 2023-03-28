Комиссия ООН продолжит поиск доказательств геноцида в Украине. Если ей продлят мандат

Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине продолжит искать военные преступления в Украине при продолжении мандата. Об этом заявил глава комиссии Эрик Мьосе изданию "Бабель".

В начале апреля Совет ООН по правам человека должен решить, продолжать ли Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине мандат. Если все же комиссии, которая занимается сбором доказательств российских преступлений, откажут в мандате, она прекратит свою деятельность в Украине.

"Комиссия ценит публичные заявления о поддержке от государств-членов и организаций гражданского общества", - заявил Эрик Мьосе.

Напомним, что в марте 2023 года Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений сообщила, что не обнаружила, что Россия совершает геноцид в Украине. В то же время в организации заметили некоторые аспекты, которые могут вызвать вопрос о возможном геноциде. Глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе заявил, что это касается высказываний российских медиа.

Отметим, что в марте 2023 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала данные за шесть месяцев до 31 января 2023 года. Согласно исследованию, более 8 тысяч гражданских погибли в результате войны в Украине и еще 14 тысяч мирных жителей получили ранения. Более 90% жертв были вызваны ракетами, оружием взрывного действия, минами или взрывоопасными пережитками войны.

Также ООН признала, что российские войска несут ответственность за атаки на Драмтеатр в Мариуполе. Согласно докладу, большинство атак носили неизбирательный характер, а российские оккупанты совершали нападения с применением взрывного оружия в населенных пунктах, пренебрегая вредом и страданиями, причиненными гражданскому населению.