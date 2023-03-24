8 тысяч гражданских погибли из-за российской агрессии в Украине - ООН

Более 8 тысяч гражданских погибли в результате войны в Украине и еще 14 тысяч мирных жителей получили ранения. Такие данные задокументировала Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Об этом сообщила глава Миссии Матильда Богнер.

Более 90% жертв были вызваны ракетами, оружием взрывного действия, минами или взрывоопасными пережитками войны – рассказала Матильда Богнер во время презентации новых докладов об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев до 31 января 2023 года.

Богнер подчеркнула, что реальные цифры жертв среди гражданских могут быть значительно выше официально задокументированных.

Глава Мониторинговой миссии ООН добавила, что российские военные продолжают произвольные казни и нападения на мирных жителей.

"С 24 февраля 2022 года мы зафиксировали 621 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний гражданских лиц Вооруженными силами России", - отметила Матильда Богнер.

В марте 2023 года ООН признала, что российские войска несут ответственность за атаки на Драмтеатр в Мариуполе. Согласно докладу, большинство атак носили неизбирательный характер, а российские оккупанты совершали нападения с применением взрывного оружия в населенных пунктах, пренебрегая вредом и страданиями, причиненными гражданскому населению.

В то же время, Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока не обнаружила, что Россия осуществляет геноцид в Украине. Но в организации заметили некоторые аспекты, которые "могут вызвать вопросы по этому преступлению".

Напомним, что Верховная Рада призвала ООН безотлагательно вмешаться для прекращения депортации украинских детей в РФ.

В декабре 2023 года украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что на территории России уже более 12 тысяч украинских детей. Около 8,6 тысяч из них россияне вывезли принудительно.