8 тисяч цивільних загинули через російську агресію в Україні - ООН

Понад 8 тисяч цивільних загинули внаслідок війни в Україні і ще 14 тисяч мирних жителів дістали поранення. Такі дані задокументувала Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Про це повідомила голова Місії Матильда Богнер.

Понад 90% жертв були спричинені ракетами, зброєю вибухової дії, мінами або вибухонебезпечними пережитками війни - розповіла Матильда Богнер під час презентації нових доповідей про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня 2023 року.

Богнер підкреслила, що реальні цифри жертв серед цивільних можуть бути значно вищими за офіційно задокументовані.

Голова Моніторингової місії ООН додала, що російські військові продовжують свавільні страти та напади на мирних жителів.

"З 24 лютого 2022 року ми зафіксували 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних осіб Збройними силами Росії," - зазначила Матильда Богнер.

У березні 2023 року ООН визнала, що російські війська несуть відповідальність за атаки на Драмтеатр у Маріуполі. Згідно доповіді, більшість атак мали невиборчий характер, а російські окупанти здійснювали напади із застосуванням вибухової зброї в населених пунктах, нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню.

Водночас Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування порушень в Україні наразі не виявила, що Росія здійснює геноцид в Україні. Втім в організації помітили деякі аспекти, які "можуть викликати питання щодо цього злочину".

Нагадаємо, що Верховна Рада закликала ООН невідкладно втрутитися для припинення депортації українських дітей до РФ.

В грудні 2023 року український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей. Близько 8,6 тисячі з них росіяни вивезли примусово.