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Общество
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В Украине появится база военных преступников: кто в нее попадет

В Украине появится база военных преступников: кто в нее попадет
Фото: пресс-служба МВД

В ближайшее время будет готова база военных преступников, которой Министерство внутренних дел поделится с другими странами.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в Украине Кайма Кууском.

Он подчеркнул, что МВД хотело бы, чтобы дружественные страны могли обеспечить для себя безопасность, поэтому вскоре будет готова база военных преступников.

"На сегодняшний день в этой базе 218 тысяч человек. Это бывшие и нынешние граждане Украины. Те, кто проживает на временно оккупированных территориях: Крым, Донецкая и Луганская области", - сказал Игорь Клименко.

Министр подчеркнул, что в первую очередь это представители органов государственной власти, правоохранительных и незаконных военных формирований.

Также в эту базу включат 172 тысячи представителей российского военного руководства и представителей вооруженных сил РФ.

Напомним, Украина рассматривает три модели специального трибунала по преступлению агрессии России против нашего государства, которые наработали по результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами цивилизованного мира.

В США  полагают, что международный трибунал или другой механизм, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть готов к лету.

Тем временем ПАСЕ и  Европейский парламент приняли резолюции, призывающие и поддержавшие трибунал для российских военных преступников.

Автор:
Светлана Манько