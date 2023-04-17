Бойовики ПВК "Вагнер" зізналися у вбивстві українських дітей: у Зеленського відреагували на нове розслідування журналістів

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував розслідування журналістів YouTube-каналу Gulagu.net щодо діяльності ПВК "Вагнер", яку створив Євген Пригожин. Він зазначив, що опубліковані матеріали свідчать про те, що бойовики зізналися у воєнних злочинах в Україні.

Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

Розслідувачі опублікували відео, де один з журналістів нібито бере інтерв'ю у бойовиків ПВК "Вагнер". Під час розмови вони розповіли про численні воєнні злочини, зокрема, скоєні на території України.

Єрмак вважає, що таким чином вони зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. За його словами, розслідування проливає світло на злочини російської армії в Україні.

"Скільки ще таких злочинів? Нація нелюдів та вбивць, біологічне сміття цього світу. Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх", — прокоментував Єрмак.

Він додав також, що росіяни викрали тисячі українських дітей. Водночас доля багатьох з них невідома.

Де зараз перебувають герої розслідування і чи дійсно вони брали участь в бойових діях на території України, наразі достовірно невідомо. Єрмак не уточнив, чи пройшло відео перевірку на достовірність інформації.

Нагадаємо, після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей, Україна закликала омбудсменів РФ негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.

У рамках кримінальних проваджень, які розслідують українські правоохоронці, зафіксовано вже понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантами українських дітей, проте реальна кількість депортованих може бути значно більшою.