Євросоюз запровадив санкції проти ПВК "Вагнер"

Європейський Союз запровадив санкції проти ПВК "Вагнер" та російського пропагандистського інформагентства "ФАН". Про це йдеться у відповідному документі ЄС від 13 квітня.

У ньому вказано, що ПВК "Вагнер" очолила атаки на українські міста Соледар і Бахмут в січні 2023 року і бере активну участь у війні РФ проти України. Організація несе відповідальність за підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про РІА "ФАН" зазначають, що воно причетне до провладної пропаганди та дезінформації щодо російської агресії проти України. Видання входить до медіагрупи "Патріот", головою правління якого є засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.

Нагадаємо, що в січні санкції проти ПВК "Вагнер" запровадило Міністерство фінансів США. Тоді ПВК визнали транснаціональною злочинною організацією. У лютому таке визначення для "вагнерівців" на офіційному рівні дала й Верховна Рада України.