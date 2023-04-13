Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Европейский Союз ввел санкции против ЧВК "Вагнер" и российского пропагандистского информагентства "ФАН". Об этом идет речь в соответствующем документе ЕС от 13 апреля.

В нем указано, что ЧВК "Вагнер" возглавила атаки на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в войне РФ против Украины. Организация несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Касательно РИА "ФАН" отмечают, что оно причастно к провластной пропаганде и дезинформации о российской агрессии против Украины. Издание входит в медиагруппу "Патриот", главой правления которого является основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Напомним, что в январе санкции против ЧВК "Вагнер" ввело Министерство финансов США . Тогда ЧВК признали транснациональной преступной организацией. В феврале такое определение для "вагнеровцев" на официальном уровне дала и Верховная Рада Украины.