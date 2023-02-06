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Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной и террористической организацией

Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной и террористической организацией

Верховная Рада одобрила постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, а российские частные военные компании – террористическими организациями.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. 

Так, 6 февраля 2023 года Верховная Рада Украины признала частную военную компанию "Вагнер" Евгения Пригожина международной преступной организацией.

За постановление № 8397 проголосовали 333 депутата.

Кроме того, Рада 336 голосами одобрила постановление №3735 о признании российских частных военных компаний террористическими организациями.

Ранее США официально признали ЧВК "Вагнер" преступной организацией и ввели санкции.