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Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной и террористической организацией
Верховная Рада одобрила постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, а российские частные военные компании – террористическими организациями.
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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Так, 6 февраля 2023 года Верховная Рада Украины признала частную военную компанию "Вагнер" Евгения Пригожина международной преступной организацией.
За постановление № 8397 проголосовали 333 депутата.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, Рада 336 голосами одобрила постановление №3735 о признании российских частных военных компаний террористическими организациями.
Ранее США официально признали ЧВК "Вагнер" преступной организацией и ввели санкции.