Темп вербовки осужденных в ЧВК "Вагнер" в РФ существенно снизился — британская разведка

Масштабы программы вербовки осужденных в российскую частную военную компанию "Вагнер" значительно сократились по сравнению с пиковым периодом между летом и осенью 2022 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что по данным Федеральной службы исполнения наказаний России, обнародованным 31 января 2023 года, общее количество заключенных в стране составляет 433 тыс. человек, что предусматривает сокращение на 6 тыс. заключенных с ноября 2022 года. В то же время с сентября по ноябрь 2022 года данные показали сокращение на 23 тыс человек.

"Вербовка ЧВК, вероятно, была основным фактором, способствовавшим этому сокращению", - говорится в сообщении.

Кроме того, неподтвержденные данные от украинских военных за последние десять дней свидетельствуют о том, что российская сторона стала меньше полагаться на атаки боевиков "Вагнера" в стиле живой волны в ключевых секторах.

"Значительная напряженность между "Вагнером" и Министерством обороны России проявляется публично. Конкуренция между фракциями в российской элите, вероятно, частично ответственна за сокращение предложения осужденных", - говорится в сообщении.

Напомним, кладбище, которое использует для захоронений российская ППК "Вагнер", наемники которой воюют в Украине, стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.

Отметим, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправляет завербованных зэков на передовую в качестве пушечного мяса. Из примерно 50 тысяч наемников только 10 тысяч воюют на передовой в Украине. Остальные убиты, ранены или дезертированы.