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Темп вербовки осужденных в ЧВК "Вагнер" в РФ существенно снизился — британская разведка
Масштабы программы вербовки осужденных в российскую частную военную компанию "Вагнер" значительно сократились по сравнению с пиковым периодом между летом и осенью 2022 года.
Об этом сообщает разведка Британии.
Отмечается, что по данным Федеральной службы исполнения наказаний России, обнародованным 31 января 2023 года, общее количество заключенных в стране составляет 433 тыс. человек, что предусматривает сокращение на 6 тыс. заключенных с ноября 2022 года. В то же время с сентября по ноябрь 2022 года данные показали сокращение на 23 тыс человек.
"Вербовка ЧВК, вероятно, была основным фактором, способствовавшим этому сокращению", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, неподтвержденные данные от украинских военных за последние десять дней свидетельствуют о том, что российская сторона стала меньше полагаться на атаки боевиков "Вагнера" в стиле живой волны в ключевых секторах.
"Значительная напряженность между "Вагнером" и Министерством обороны России проявляется публично. Конкуренция между фракциями в российской элите, вероятно, частично ответственна за сокращение предложения осужденных", - говорится в сообщении.
Напомним, кладбище, которое использует для захоронений российская ППК "Вагнер", наемники которой воюют в Украине, стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.
Отметим, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправляет завербованных зэков на передовую в качестве пушечного мяса. Из примерно 50 тысяч наемников только 10 тысяч воюют на передовой в Украине. Остальные убиты, ранены или дезертированы.