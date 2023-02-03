Темп вербування засуджених у ПВК "Вагнер" в РФ суттєво зменшився — британська розвідка

Масштаби програми вербування засуджених до російської приватної військової компанії "Вагнер" значно скоротилися порівняно з піковим періодом між літом і восени 2022 року.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що за даними Федеральної служби виконання покарань Росії, оприлюдненими 31 січня 2023 року, загальна кількість ув'язнених у країні становить 433 тис осіб, що передбачає скорочення на 6 тис ув'язнених із листопада 2022 року. Водночас з вересня до листопада 2022 року дані показали скорочення на 23 тис осіб.

"Вербування ПВК, ймовірно, було основним фактором, який сприяв цьому скороченню", - йдеться у повідомленні.

Крім того, непідтверджені дані від українських військових за останні десять днів свідчать про те, що російська сторона поменшала покладатися на атаки бойовиків ПВК "Вагнер" в стилі живої хвилі в ключових секторах.

"Значна напруженість між "Вагнером" та Міністерством оборони Росії проявляється публічно. Конкуренція між фракціями у російській еліті, ймовірно, частково відповідальна за скорочення пропозиції засуджених", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.

Зазначимо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляє завербованих зеків на передову у якості гарматного м'яса. З приблизно 50 тисяч найманців наразі лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні. Інші вбиті, поранені або дезертирували.