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Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною та терористичною організацією
Верховна Рада схвалила ухвалу про визнання ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією, а російські приватні військові компанії – терористичними організаціями.
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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Так, 6 лютого 2023 року Верховна Рада України визнала приватну військову компанію "Вагнер" Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.
За постанову № 8397 проголосували 333 депутати.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, Рада 336 голосами схвалила ухвалу № 3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.
Раніше США офіційно визнали ПВК "Вагнер" злочинною організацією та ввели санкції.