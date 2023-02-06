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Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною та терористичною організацією

Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною та терористичною організацією

Верховна Рада схвалила ухвалу про визнання ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією, а російські приватні військові компанії – терористичними організаціями.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Так, 6 лютого 2023 року Верховна Рада України визнала приватну військову компанію "Вагнер" Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.

За постанову № 8397 проголосували 333 депутати.

Крім того, Рада 336 голосами схвалила ухвалу № 3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

Раніше США офіційно визнали ПВК "Вагнер" злочинною організацією та ввели санкції.