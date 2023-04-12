Британия ввела новые санкции: в списке – Оксана Марченко

Великобритания ввела санкции против жены кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, а также против родственников ряда российских олигархов. Соответствующий список был обнародован в правительстве Британии.

Отмечается, что Марченко связана с лицом, которое участвовало или причастно к дестабилизации ситуации в Украине, подрыву или угрозе территориальной целостности, независимости страны. Речь идет об экс-депутате от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медчедчука, который в Украине подозревается в госизмене.

Также под ограничения попали отец и дочь депутата Госдумы и олигарха Андрея Скоча, жена и дети основателя компании АФК "Система" Владимира Евтушенкова и другие.

Кроме того, в списке оказались два уроженца Кипра – юристы Христодулос Вассилиадес и Деметрис Иоаннидес. Они сотрудничали с российскими олигархами Алишером Усмановым и Романом Абрамовичем соответственно.

Санкции ввели и против холдинга USM, который основал Усманов, а также двух компаний, связанных с олигархом. В списке есть и фирма, связанная с Абрамовичем.

Напомним, 24 февраля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новом пакете санкций и торговых мер против России. Тогда под ограничения попали, в частности, четыре банка, а также госкорпорация "Росатом".