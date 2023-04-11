Оксану Марченко объявили в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск жену кума Путина Виктора Медведчука – Оксану Марченко. Информацию опубликовали на сайте МВД.

На сайте министерства написано, что Марченко объявило в розыск главное управление СБУ в Ивано-Франковской области. Она исчезла 24 марта.

Также отмечается, что супруга Медведчука скрывается от органов досудебного расследования.

Ранее следователи Службы безопасности уже сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В феврале 2023 года в СБУ сообщили, что компании супруги Медведчука финансировали Росгвардию и МВД РФ.

Отмечается, что именно Марченко - конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.

Установлено, что эти компании платили россиянам якобы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории полуострова.

Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов".

Напомним, в марте 2023 года, по материалам Службы безопасности, суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко на 440 млн грн. В частности, решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.

Впоследствии суд наложил арест на еще два земельных участка с незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко объектами недвижимости. Эти участки находятся в одном из самых престижных туристических районов Львовской области. На одной из них уже начато строительство гостиничного комплекса.