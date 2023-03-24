Суд арестовал "скрытые" активы супруги Медведчука более чем на 440 млн грн

По материалам Службы безопасности суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что общая стоимость арестованных активов составляет более 440 млн грн.

В частности, решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.

"Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов. Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в конце февраля этого года по материалам СБУ было арестовано имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд грн.

Следователи Службы безопасности уже сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ранее суд арестовал три земельных участка во Львовской области стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих обществу, бенефициарным которого является жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Также по инициативе Службы безопасности Украины было арестовано дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из Российской Федерации.