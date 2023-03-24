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Преступность
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Суд арестовал "скрытые" активы супруги Медведчука более чем на 440 млн грн

Суд арестовал "скрытые" активы супруги Медведчука более чем на 440 млн грн
Оксана Марченко, супруга нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого задержала СБУ, сбежала в Россию, которая напала на Украину и убивает мирных граждан

По материалам Службы безопасности суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что общая стоимость арестованных активов составляет более 440 млн грн.

В частности, решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.

"Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов. Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в конце февраля этого года по материалам СБУ было арестовано имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд грн.

Следователи Службы безопасности уже сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ранее суд  арестовал три земельных участка во Львовской области стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих обществу, бенефициарным которого является жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Также по инициативе Службы безопасности Украины было арестовано   дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из Российской Федерации.

Автор:
Светлана Манько