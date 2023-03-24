Суд заочно арестовал бывшего нардепа Рената Кузьмина

Бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Ренату Кузьмину, подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что суд принял соответствующее решение из собранных доказательств.

"Установлено, что бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране", - сообщают в прокуратуре.

Там добавляют, что с марта 2021 по март 2022 годов бывший народный депутат озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Телеграмм-канале информацию, носившую пропагандистский характер.

"Таким образом, он формировал в обществе антиукраинское настроение и информационно влиял на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставляя представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - подчеркивают в прокуратуре.

Фамилию бывшего народного избранника правоохранители не сообщают, но с фото, которое публикует прессслужба Офиса генерального прокурора, понятно, что речь идет о сбежавшем из Украины в РФ Ренате Кузьмине.

Напомним, 13 января парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

10 января президент Владимир Зеленский заявил, что лишил гражданства этих изменников. Глава государства подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия власти будут соответствующие.

Рената Кузьмина подозревают в госизмене. В частности, по информации ДБР, Кузьмин накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.