Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука (ВИДЕО)

По материалам Службы безопасности суд наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко. Эти участки находятся в одном из самых престижных туристических районов Львовской области. На одной из них уже начато строительство гостиничного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что общая стоимость арестованного имущества составляет около 17,5 млн грн.

"Эти наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса", - подчеркнули в СБУ.

Установлено, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом.

К противоправной деятельности причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.

В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко.

В настоящее время чиновнику уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Ранее суд арестовал три земельных участка во Львовской области стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих обществу, бенефициарным которого является жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Также по инициативе Службы безопасности Украины было арестовано дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из Российской Федерации.

Напомним, что в конце февраля этого года по материалам СБУ было арестовано имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд грн.

Следователи Службы безопасности уже сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).