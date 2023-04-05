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Преступность
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Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука (ВИДЕО)

Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука
Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука

По материалам Службы безопасности суд наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко. Эти участки находятся в одном из самых престижных туристических районов Львовской области. На одной из них уже начато строительство гостиничного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что общая стоимость арестованного имущества составляет около 17,5 млн грн.

"Эти наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса", - подчеркнули в СБУ.

Установлено, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом.

К противоправной деятельности причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.

В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко.

В настоящее время чиновнику уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
  • ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Ранее суд арестовал три земельных участка во Львовской области стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих обществу, бенефициарным которого является жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Также по инициативе Службы безопасности Украины было арестовано   дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из Российской Федерации.

Напомним, что в конце февраля этого года по материалам СБУ было арестовано имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд грн.

Следователи Службы безопасности уже сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Автор:
Светлана Манько