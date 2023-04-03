Медведчука до сих пор не лишили права заниматься адвокатской деятельностью в Украине: в чем причина

Бывший народный депутат Виктор Медведчук до сих пор находится в Едином реестре адвокатов Украины. В настоящее время адвокаты подали жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевщины и требуют лишить государственного изменника права заниматься адвокатской деятельностью.

Об этом сообщает движение "Честно".

В то же время адвокаты просят отвод члена дисциплинарной палаты КГКА Алины Бирюковой, которая также является проректором ООО "Академия адвокатуры Украины", которую юристы связывают с Медведчуком.

Авторы жалобы отмечают, что в 1994 году Виктор Медведчук был учредителем и неизменным президентом ООО с иностранными инвестициями Международная адвокатская компания Би.Ай.Эм. Ее учредителями также выступали адвокатская контора "Бен-Исраэль и К°" из Израиля и ряд физлиц: Виктор Медведчук, братья Григорий и Игорь Суркисы, Валентин Згурский (в советское время был председателем Киевского горсовета; в его ведении находилось ремонтно-строительное управление, в которому начальником снабжения работал Григорий Суркис), Богдан Губский (гендиректор концерна "Славутич", народный депутат Украины III созыва от СДПУ(о), под № 9 в списке), Юрий Лях (бывший комсомольский функционер и председатель правления Украинского кредитного банка, соучредителями которого есть Григорий Суркис и Виктор Медведчук) и Юрий Карпенко.

Кроме того, в 1995 году правление Союза адвокатов Украины, президентом которого также был Медведчук, учредило высшее юридическое учебное заведение - ООО "Институт адвокатуры при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко".

А уже в 2001 году он был выделен в отдельное учреждение - Академия адвокатуры Украины, среди учредителей которой до сих пор есть ООО "Международная адвокатская компания Би.Ай.Эм" (34% уставного капитала).

"Член дисциплинарной палаты Бирюкова Алина Николаевна, как указано на сайте КГКА Киевской области, с 1996 года по сегодняшний день является проректором ООО Академия адвокатуры Украины. Итак, Медведчук Виктор является лицом, связанным с ООО "Академия адвокатуры Украины", а Бирюкова Алина Николаевна, работая на должности проректора указанной академии, может быть предвзятой или необъективной при рассмотрении жалобы на него", - подчеркивают авторы жалобы.

Отметим, что в сентябре 2021 года кума лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку объявили подозрение в госизмене. Дело касалось поставок угля из ОРДЛО.

В конце февраля 2022 года нардеп сбежал из-под домашнего ареста и скрывался. 12 апреля было объявлено о его задержании Службой безопасности Украины.

21 сентября 2022 года Медведчука передали России в рамках обмена. Перед этим он предоставил следствию информацию для доказывания его вины.

В январе 2023 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача после того, как президент Украины лишил их украинского гражданства.

В настоящее время адвокаты Медведчука подали судебный иск с требованием отменить и признать незаконным процедуру лишения его мандата.