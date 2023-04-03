Медведчука досі не позбавили права займатися адвокатською діяльністю в Україні: у чому причина

Колишній народний депутат Віктор Медведчук досі є в Єдиному реєстрі адвокатів України. Наразі адвокати подали скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київщини та вимагають позбавити державного зрадника права займатися адвокатською діяльністю.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Зазначається, що водночас адвокати просять відвід члену дисциплінарної палати КДКА Аліні Бірюковій, яка також є проректоркою ТОВ “Академія адвокатури України”, яку правники пов’язують із Медведчуком.

Автори скарги зазначають, що у 1994 році Віктор Медведчук був засновником і незмінним президентом ТОВ з іноземними інвестиціями “Міжнародна адвокатська компанія “Бі.Ай.Ем”. Її засновниками також виступали адвокатська контора “Бен-Ісраель і К°” з Ізраїлю та низка фізосіб: Віктор Медведчук, брати Григорій та Ігор Суркіси, Валентин Згурський (в радянський час був головою Київської міськради; у його віданні перебувало ремонтно-будівельне управління, в якому начальником постачання працював Григорій Суркіс), Богдан Губський (гендиректор концерну “Славутич”, народний депутат України III скликання від СДПУ(о), під № 9 у списку), Юрій Лях (колишній комсомольський функціонер та голова правління Українського кредитного банку, співзасновниками якого є Григорій Суркіс і Віктор Медведчук) та Юрій Карпенко.

Крім того, у 1995 році правління Спілки адвокатів України, президентом якої також був Медведчук, заснувало вищий юридичний навчальний заклад — ТОВ “Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”.

А вже у 2001 році він був виділений в окремий заклад — Академія адвокатури України, серед засновників якої досі є ТОВ “Міжнародна адвокатська компанія Бі.Ай.Ем” (34 % статутного капіталу).

“Член дисциплінарної палати Бірюкова Аліна Миколаївна, як вказано на сайті КДКА Київської області, з 1996 року по сьогоднішній день є проректором ТОВ “Академія адвокатури України”. Отже, Медведчук Віктор є особою, пов’язаною з ТОВ “Академія адвокатури України”, а Бірюкова Аліна Миколаївна, працюючи на посаді проректора вказаної академії, може бути упередженою чи необ’єктивною щодо розгляду скарги на нього”, - підкреслюють автори скарги.

Зазначимо, у вересні 2021 року куму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна Віктору Медведчуку оголосили підозру у держзраді. Справа стосувалася постачання вугілля з ОРДЛО.

Наприкінці лютого 2022 року нардеп утік із-під домашнього арешту й переховувався. 12 квітня було оголошено про його затримання Службою безпеки України.

21 вересня 2022 року Медведчука передали Росії в рамках обміну. Перед цим він надав слідству інформацію для доведення його провини.

У січні 2023 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача після того, як президент України позбавив їх українського громадянства.

Наразі адвокати Медведчука подали судовий позов із вимогою скасувати й визнати незаконною процедуру позбавлення його мандата.