Оксану Марченко оголосили в розшук

Служба безпеки України оголосила у розшук дружину кума Путіна Віктора Медведчука - Оксану Марченку. Інформацію опублікували на сайті МВС.

На сайті міністерства написано, що Марченко оголосило в розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області. Вона зникла 24 березня.

Також зазначається, що дружина Медведчука переховується від органів досудового розслідування.

Раніше слідчі Служби безпеки вже повідомили Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

У лютому 2023 року в СБУ повідомили, що компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ.

Зазначається, що саме Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму.

Встановлено, що ці компанії платили росіянам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострова.

Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків і зборів".

Нагадаємо, у березні 2023 року за матеріалами Служби безпеки суд арештував чергові активи Оксани Марченко на 440 млн грн. Зокрема, рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

Згодом суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко. Ці ділянки знаходяться в одному із престижних туристичних районів Львівської області. На одній із них вже було розпочато будівництво готельного комплексу.