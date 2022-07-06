Гелікоптер та літак Медведчука передали для потреб ЗСУ

Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука, звинуваченого у державній зраді.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді.

"Наразі правоохоронці вилучили це майно та передали у користування Збройним Силам України", - йдеться у повідомленні.

У Генпрокуратурі наголосили, що досудове розслідування щодо процесуального керівництва у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою або службовим становищем та заволодіння майном (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюється слідство слідчого управління Нацполіції під час оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Раніше за клопотанням прокурорів було накладено арешт на комплекс «Ведмежа діброва» та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України Оксана Марченко.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова наклав арешт на майно підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука.