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Суд наложил арест на имущество Медведчука
Лычаковский районный суд Львова наложил арест на имущество подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука, обнаруженного в процессе проведения обыска в доме.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что 17 июня судья удовлетворил ходатайство Генерального прокурора и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука, которое было обнаружено в процессе проведения обыска в доме и земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности.
В целом арестовано:Подписывайтесь на наш Telegram канал
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Напомним, что Лычаковский районный суд Львова продлил арест депутата Верховной Рады Виктора Медведчука до 9 августа. В частности, 2 июня ГБР завершило досудебное расследование по уголовному производству по подозрению народного депутата Украины Виктора Медведчука в госизмене.
Он обвиняется в том, что совместно с другими нардепами от "ОПЗЖ", должностными лицами РФ и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым, которые являются собственностью украинского народа.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.