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Суд наложил арест на имущество Медведчука

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Лычаковский районный суд Львова наложил арест на имущество подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука, обнаруженного в процессе проведения обыска в доме.

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Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что 17 июня судья удовлетворил ходатайство Генерального прокурора и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука, которое было обнаружено в процессе проведения обыска в доме и земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности.

В целом арестовано:

  • 279 картин
  • 10 часов
  • 5 чашек
  • 1 бокал
  • 1 поднос
  • 2 вазы
  • 1 графин
  • 2 подставки
  • 2 серебряных подстаканника
  • 1 чайник
  • 31 коробка с элементами посуды
  • железнодорожный вагон-ресторан с мебелью
  • предметами интерьера и посуды

Напомним, что Лычаковский районный суд Львова продлил арест депутата Верховной Рады Виктора Медведчука до 9 августа. В частности, 2 июня ГБР завершило досудебное расследование по уголовному производству по подозрению народного депутата Украины Виктора Медведчука в госизмене.

Он обвиняется в том, что совместно с другими нардепами от "ОПЗЖ", должностными лицами РФ и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым, которые являются собственностью украинского народа.       

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Автор:
Анастасия Дедковская