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Суд наклав арешт на майно Медведчука
Личаківський районний суд Львова наклав арешт на майно підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука, яке було виявлено у процесі проведення обшуку у будинку.
Про це повідомили у прес-службі суду.
Зазначається, що 17 червня слідчий суддя задовольнив клопотання Генерального прокурора та наклав арешт на майно підозрюваного Медведчука, яке було виявлено у процесі проведення обшуку у будинку та земельній ділянці, які належать йому на праві приватної власності.
Загалом арештовано:Підписуйтеся на наш YouTube канал
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Нагадаємо, що Личаківський районний суд Львова продовжив арешт депутата Верховної Ради Віктора Медведчука до 9 серпня. Зокрема, 2 червня ДБР завершило досудове розслідування з кримінального провадження за підозрою народного депутата України Віктора Медведчука у держзраді.
Він звинувачується в тому, що спільно з іншими нардепами від "ОПЗЖ", посадовими особами РФ та іншими діячами робили замах на розграбування національних цінностей – незаконний видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим, які є власність українського народу.
Йому загрожує покарання як позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.