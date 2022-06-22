Суд наклав арешт на майно Медведчука

Личаківський районний суд Львова наклав арешт на майно підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука, яке було виявлено у процесі проведення обшуку у будинку.

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Про це повідомили у прес-службі суду.

Зазначається, що 17 червня слідчий суддя задовольнив клопотання Генерального прокурора та наклав арешт на майно підозрюваного Медведчука, яке було виявлено у процесі проведення обшуку у будинку та земельній ділянці, які належать йому на праві приватної власності.

Загалом арештовано:

279 картин

10 годинників

5 чашок

1 келих

1 піднос

2 вази

1 графин

2 підставки

2 срібних підстаканника

1 чайник

31 коробка з елементами посуду

залізничний вагон-ресторан з меблями

предметами інтер’єру та посуду

Нагадаємо, що Личаківський районний суд Львова продовжив арешт депутата Верховної Ради Віктора Медведчука до 9 серпня. Зокрема, 2 червня ДБР завершило досудове розслідування з кримінального провадження за підозрою народного депутата України Віктора Медведчука у держзраді.

Він звинувачується в тому, що спільно з іншими нардепами від "ОПЗЖ", посадовими особами РФ та іншими діячами робили замах на розграбування національних цінностей – незаконний видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим, які є власність українського народу.

Йому загрожує покарання як позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.