Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

Суд наклав арешт на майно Медведчука

вагон-ресторан медведчука, майно медведчука, Медведчук суд

Личаківський районний суд Львова наклав арешт на майно підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука, яке було виявлено у процесі проведення обшуку у будинку.  

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомили у прес-службі суду.  

Зазначається, що 17 червня слідчий суддя задовольнив клопотання  Генерального прокурора та наклав арешт на майно підозрюваного Медведчука, яке було виявлено у процесі проведення обшуку у будинку та земельній ділянці, які належать йому на праві приватної власності. 

Загалом арештовано:  

  • 279 картин  
  • 10 годинників 
  • 5 чашок 
  • 1 келих 
  • 1 піднос 
  • 2 вази 
  • 1 графин 
  • 2 підставки 
  • 2 срібних підстаканника
  • 1 чайник 
  • 31 коробка з елементами посуду 
  • залізничний вагон-ресторан з меблями 
  • предметами інтер’єру та посуду 

Нагадаємо, що Личаківський районний суд Львова продовжив арешт депутата Верховної Ради Віктора Медведчука до 9 серпня. Зокрема, 2 червня ДБР завершило досудове розслідування з кримінального провадження за підозрою народного депутата України Віктора Медведчука у держзраді.

Він звинувачується в тому, що спільно з іншими нардепами від "ОПЗЖ", посадовими особами РФ та іншими діячами робили замах на розграбування національних цінностей – незаконний видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим, які є власність українського народу.     

Йому загрожує покарання як позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Автор:
Анастасія Дєдковська