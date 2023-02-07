Компании жены Медведчука финансировали Росгвардию и МВД РФ

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны граждан Украины. К организации сделки причастна Оксана Марченко, супруга подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что именно Марченко - конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.

Установлено, что эти компании платили рашистам якобы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории полуострова.

Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов".

Общая сумма произведенных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 млн в гривневом эквиваленте.

Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей.

Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве.

Затем "крымская" фирма подписала соответствующие "охранные" соглашения со структурами Росгвардии и МВС РФ.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России компания Марченко продолжила финансировать бюджет рашистов.

В ходе 11 обысков на объектах недвижимости жены Медведчука, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили:

документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок,

печати и банковские карты, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", - отметили в СБУ.

Решается вопрос о сообщении о подозрении руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схеме.

Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее суд арестовал три земельных участка во Львовской области стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих компаниям, владельцем которых является супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Также по инициативе Службы безопасности Украины были арестованы дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из Российской Федерации.