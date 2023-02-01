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Легализация средств Медведчука: СБУ провела обыски у представителей компаний, подконтрольных нардепу Столару
Служба безопасности провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных депутату Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Вадиму Столару.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан РФ и РБ, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США", – говорится в сообщении.
Отмечается, что действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, которые применяли злоумышленники.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными офшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности.
Обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний провели, чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности.
Следственные действия проводились по ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
СБУ не называет имя и фамилию нардепа, но на фото можно узнать Вадима Столара.
Напомним, Верховная Рада на заседании 13 января досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
Президент Владимир Зеленский 10 января заявил, что лишил гражданства Украины Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. Глава государства подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия власти будут соответствующие.