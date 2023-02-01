Легализация средств Медведчука: СБУ провела обыски у представителей компаний, подконтрольных нардепу Столару

Служба безопасности провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных депутату Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Вадиму Столару.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан РФ и РБ, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США", – говорится в сообщении.

Отмечается, что действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, которые применяли злоумышленники.

В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными офшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности.

Обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний провели, чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности.

Следственные действия проводились по ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

СБУ не называет имя и фамилию нардепа, но на фото можно узнать Вадима Столара.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 января досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Президент Владимир Зеленский 10 января заявил, что лишил гражданства Украины Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. Глава государства подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия власти будут соответствующие.