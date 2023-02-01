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Преступность
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Экс-руководителя Минэнерго Насалика подозревают в подписании убыточных сделок

Экс-руководителя Минэнерго Насалика подозревают в подписании убыточных сделок

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

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Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-министра подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен.

Игорь Насалик возглавлял Минэнерго в 2016-2019 годах в правительстве Владимира Гройсмана.

Напомним, что в отношении Фирташа санкции СНБО ввела, а президент Владимир Зеленский ввел в действие в июне 2021 года. Секретарь совета Алексей Данилов объяснял, что это было сделано из-за участия Фирташа в титановом бизнесе, поскольку компании, аффилированные с бизнесменом, поставляли сырье на российские военные предприятия.

Автор:
Нина Комащенко