Байден продлил санкции против РФ еще на год

Президент США Джо Байден подписал указ, которым еще на один год продлил санкции против РФ, введенные в апреле 2021 года и расширенные в марте 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как говорится в указе, согласно законодательству США действие санкций прекращается, если за 90 дней до окончания срока введения ограничений президент не сообщит об их продлении.

Отмечается, что поскольку российское правительство не прекратило "вредную внешнюю деятельность", которая "продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", президент США решил продлить действие антироссийских санкций после 15 апреля 2023 года еще на один год.

Санкции против страны-агрессора РФ введены за вредную деятельность российского правительства за границей и попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов и деятельность демократических институтов в США и их союзников и партнеров.

Кроме того, РФ продолжает преступную кибердеятельность против других стран, использует транснациональную коррупцию с целью влияния на иностранные правительства, пытается подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Также вторжением в Украину РФ нарушила общепринятые принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

Отметим, что после 9 апреля Европейская комиссия и послы ЕС начнут новый раунд переговоров по 11-му пакету санкций против России.