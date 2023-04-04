Норвегия ввела новые санкции против РФ

Норвегия ввела новые санкции против Российской Федерации, отражающие десятый пакет санкций ЕС, принятый странами блока 25 февраля 2023 года. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба правительства Норвегии.

Под санкции попали еще 87 физических и 34 юридических лица. Сейчас в списке 1678 человек.

Новые санкции также включают запрет на занимание гражданами РФ каких-либо должностей в руководящих органах компаний критической инфраструктуры, а также запрет на транзит через территорию РФ.

Введены дополнительные ограничения на экспорт, в том числе на чувствительные товары двойного назначения и передовые технологии, транспортные средства, товары для строительного сектора, используемые в авиационной промышленности и другие товары потенциального военного назначения.

Новые санкции также предусматривают запрет на предоставление мощностей для хранения природного газа российским гражданам и организациям. Также введены дополнительные запреты на импорт товаров, приносящих значительные доходы РФ, такие как битум, асфальт, синтетический каучук и технический углерод.

"Очень важно, чтобы мы продолжали оказывать давление на российское правительство и его сторонников. Санкции оказывают влияние на российскую экономику и препятствуют поступлению ключевых ресурсов в российскую военную промышленность. Норвегия солидарна с остальной Европой и присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС. Мы солидарны с народом Украины и полностью поддерживаем его борьбу за свободу", - отметила министр иностранных дел Анникен Хюиттфельдт.

Накануне Федеральный совет Швейцарии также решил поддержать десятый пакет санкций ЕС против России, но включил гуманитарные исключения и ввел новый способ защиты конкретных интересов швейцарской экономики.

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