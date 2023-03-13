ЕС продлил санкции против РФ до сентября

Совет Европейского союза 13 марта решил продлить ограничительные меры в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2023 года.

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Как отмечается в сообщении Совета ЕС, они предусматривают ограничения на поездки подсанкционных физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов подсанкционным физическим и юридическим лицам.

Фигурантами списка являются 1473 физических и 205 юридических лиц, многие из которых были добавлены в него в ответ на продолжающуюся с 24 февраля прошлого года военную агрессию России против Украины.

В ЕС напоминают, что масштабное расширение санкций против России было тогда предпринято с целью значительно ослабить ее экономическую базу, лишить ее критически важных технологий и рынков и существенно ограничить ее способность вести войну.

"В выводах Европейского совета от 9 февраля 2023 года ЕС подтвердил свое решительное осуждение агрессивной войны России против Украины, которая представляет собой вопиющее нарушение Устава ООН и принесла огромные страдания и разрушения Украине и ее народу. Россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну", - подчеркивается в сообщении.

Также в ЕС заявляют, что остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и будут оказывать ей поддержку столько, сколько потребуется.

Напомним, что 25 февраля был одобрен очередной, уже десятый пакет санкций против РФ, который включает запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, импорт российского асфальта и синтетического каучука, предоставление россиянам мощностей по хранению газа и транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения. Кроме секторальных санкций тогда же были введены санкции в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.

Отметим при этом, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на днях заявил, что у Евросоюза осталось уже немного возможностей для дальнейшего расширения санкций против России. Тем не менее, пока ЕС, в отличие от вышедшей из него Великобритании, не хочет вводить санкции против атомной промышленности РФ, чего добивается Украина.

Источник фото: ua.depositphotos.com