Губернаторы, министры, "российская" ЗАЭС и Скабеева: США ввели новый пакет санкций против РФ

США по случаю годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину решили ввести значительный пакет санкций против РФ. Об этом говорится в сообщениях Государственного департамента США.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

В частности, под них попали губернаторы 47 регионов России. В качестве причины отмечается, что в их обязанности входит призыв граждан на войну в Украине. Кроме того, в список попали девять российских министров.

Помимо этого, ограничения введены для ряда чиновников, включая вице-премьера Татьяну Голикову, а также начальника Главного управления по делам миграции МВД, курирующего выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, Валентину Казакову.

Значатся среди подсанкционных лиц и следующие:

- телеведущая Ольга Скабеева, являющаяся женой депутата Госдумы Евгения Попова, вместе с которым ведет ток-шоу, где те, как сформулировали в Госдепе, "преимущественно распространяют пророссийскую пропаганду войны против Украины";

- жена главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ, бывшего командующего Объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина Анна и ее компании "Аргус-Холдинг", "Аргус СФК" (фанерный комбинат), "Искусство красоты" и "Рудный" (добыча декоративного и строительного камня);

- "Государственный зерновой оператор" - структура, созданная российской оккупационной "военно-гражданской администрацией Запорожской области" для обработки украденного украинского зерна, и его руководитель Никита Бусел;

- "исполняющий обязанности главы ЛНР" Леонид Пасечник;

- Артем Жога и его батальон "Спарта", входивший в состав "вооруженных сил" "ДНР" и ныне интегрированный в российскую армию;

- назначенная Россией директором Херсонского художественного музея Наталья Десятова, курировавшая воровство примерно 10 тысяч предметов из музейной коллекции;

- Алексей Кострубицкий, бывший "министром по чрезвычайным ситуациям ДНР".

Также санкции введены против следующих юрлиц:

- Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина, занимающийся разработкой ядерных боеголовок, фундаментальными и прикладными исследованиями и являющийся одним из двух основных ядерных центров России;

- Научно-исследовательский институт автоматики имени Духова, разрабатывающий ядерные боеголовки как для стратегических, так и для тактических платформ, включая разработку и производство систем электрического и нейтронного инициирования для российских боеголовок;

- Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ, являющееся морским эквивалентом военной разведки и эксплуатирующее российские подводные лодки нетрадиционного назначения;

- "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции", созданная для контроля над захваченной украинской ЗАЭС, и фактический руководитель станции Олег Романенко;

- компания "Энергоспецмонтаж" и трест "Росспецэнергомонтаж" - строительные дочерние компании госкорпорации "Росатом";

- Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, ведующий исследования и разработки в таких областях как физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, лазерная физика и техника, физика экстремальных состояний вещества, физика процессов преобразования энергии; среди клиентов которого значатся Минобороны РФ и "Росатом".

Также введены санкции против трех компаний, задействованных в проектировании и строительстве на полуострове Таймыр в Красноярском крае терминала "Бухта Север" в рамках проекта "Роснефти" "Восток Ойл".

В список попали и четырех физических и 22 юридических лица, описанные как производители и разработчиков аппаратного и программного обеспечения для сбора разведывательных данных через "Систему оперативно-розыскных мероприятий". В Госдепе указывают, что целью таких санкций является ослабление способностей РФ "насильственно расширять свой имперский проект по всему миру".

В частности, под санкции попали такие компании как "Морская арктическая геологическая экспедиция", "ЛенморНИИпроект", "Таймырнефтегаз-Порт", "Титан-Авангард", "Спецавиа", новосибирский завод "Электросигнал", "Астраком", "РСК Технологии", "РСК Лабс", "Антелс", Ботлихский радиозавод т Московский научно-исследовательский радиотехнический институт.

Помимо этого, введены визовые ограничения в отношении 1219 российских военнослужащих, включая офицеров, за "действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины".

Джерело фото: ua.depositphotos.com