Великобритания и США ввели санкции против семи российских хакеров, стоящих за вирусами-вымогателями

Великобритания и США 9 февраля наложили санкции на семерых российских киберпреступников. Об этом говорится в совместном сообщении британских министерств иностранных дел и внутренних дел, а также других профильных органов.

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Отмечается, что под санкции попали Виталий Ковалев, Валерий Седлецкий, Валентин Карягин, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Михаил Искрицкий и Иван Вахромеев. Введенные меры предусматривают заморозку их активов и запрет на въезд в Великобританию.

В соответствии с введенными мерами вводится и запрет на предоставление средств этим физлицам, в том числе оплатой через программы-вымогатели, в том числе в криптовалюте.

Также указано, что санкции являются следствием крупномасштабного продолжающегося расследования, проводимого британским Нацагентством по борьбе с организованной преступностью (NCA). Великобритания начала скоординированную с США кампанию против хакеров после того, как NCA выявило 149 британских жертв программ-вымогателей, известных как Conti и Ryuk.

По данным властей, благодаря этому вредоносному ПО хакерам было переведено около 27 миллионов фунтов стерлингов. В частности, зафиксировано 104 жертвы вируса-вымонателя Conti, которые заплатили около 10 миллионов фунтов, а также 45 жертв Ryuk, которые заплатили около 17 миллионов фунтов.

Отмечается, что жертвами атак Conti стали больницы, школы, предприятия и местные органы власти, включая Шотландское агентство по охране окружающей среды. Согласно исследованию американской компании Chainalysis, группа, стоящая за Conti, только в одном 2021 году получило благодаря программам-вымогателям 180 миллионов долларов.

Кроме того, Conti была одной из первых группировок киберпреступников, поддержавших войну России против Украине, заявив о своей поддержке Кремля в первые же сутки после начала вторжения.

В то же время британские власти отмечают, что хотя группа вымогателей, ответственная за Conti, была расформирована в мае 2022 года, предполагается, что ее члены по-прежнему задействованы в применении некоторых из самых известных новых программ-вымогателей, угрожающих безопасности Великобритании.

"Санкции являются первыми в своем роде для Великобритании и сигнализируют о продолжающейся кампании, направленной против тех, кто несет ответственность за некоторые из самых сложных и вредоносных программ-вымогателей, которые затронули Великобританию и наших союзников", - прокомментировал гендиректор NCA Грэм Биггар.

По его словам, санкции - лишь один из инструментов, который будет использовать его страна, чтобы подавить киберугрозы для общественности.

"Применяя санкции к этим киберпреступникам, мы посылаем им и другим лицам, причастным к программам-вымогателям, четкий сигнал о том, что они будут привлечены к ответственности. Эти циничные кибератаки наносят реальный ущерб жизни и средствам к существованию людей", - отметил, в свою очередь, министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

По его словам, власти всегда будут ставить национальную безопасность на первое место, защищая Великобританию и ее союзников от серьезной организованной преступности, в какой бы форме и откуда бы она ни бралась.

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