Кибермошенничество на 3 млн долларов: вымогатели терроризировали ІТ-компанию с использованием серверов ГУ "Госгидрография" - СМИ

Полиция расследует дело преступной группировки во главе с Еленой Крикун, которая "кошмарила" предпринимателей с использованием методов "черного пиара". Злоумышленники взломали сервера госучреждения "Госгидрография" и использовали его мощности для мошеннической спам-рассылки.

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Кто стоит за попыткой запятнать репутацию IT-компании и как фигуранты ввязали в схему госучреждение, сообщает УНИАН.

Жертвами организованной преступной группы стали стратегическое госучреждение "Госгидрография" и мощная IT-компания, известная в Европе. ГУ "Госгидрография" – украинское государственное учреждение, ответственное за навигационно-гидрографическое обеспечение в пределах исключительной (морской) экономической зоны Украины в Черном и Азовском морях, а также на внутренних водных путях, входящей в сферу управления Мининфраструктуры Украины и Морской администрации.

"На фоне военного положения в Украине, когда судоходство в значительной части Черного моря заблокировано, а доступ ко всему черноморскому побережью страны – перекрыто, госучреждение стало одной из мишеней для осуществления информационных провокаций... Группа злоумышленников, вероятно, воспользовалась пробелами в системе внутренней инфраструктуры информационных госучреждений. Она, получив несанкционированный доступ к серверам ГУ "Госгидрография", осуществила с использованием их мощностей рассылку месседжей, дискредитировавших мощную IТ-компанию", — говорится статье.

Сообщения направлялись на электронные адреса контрагентов и инвесторов фирмы, а конечной целью кибермобинга было вымогание у айтишников денег – 3 млн. долларов США за неразглашение якобы известной злоумышленникам конфиденциальной информации. От информации фигуранты перешли к силовому давлению на предпринимателей: "директору IТ-фирмы сначала угрожали киднепингом, а затем и физической расправой в случае, если он не передаст средства вымогателям", - сообщает издание.

"Во главе кибермошеннической схемы, по данным правоохранителей, стоит уроженка Винницы Елена Крикун, которая сейчас зарегистрирована в столице. Полиция проводит следственные действия, чтобы установить ее местонахождение. Как выяснили следователи, преследуя незаконное обогащение путем вымогательства денежных средств у предпринимателей, она обратилась к представителям криминалитета из числа граждан республики Албания, которые в настоящее время проживают на территории Украины, с целью реализации своего преступного плана", — пишет обозреватель.

По этим фактам ГУ Нацполиции в Киеве начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 361 УКУ, ч. 2 ст. 355 УК и ч. 2 ст. 189 УК Украины. Оперативное сопровождение осуществляется Управлением стратегических расследований ДСР НПУ. Санкции этих статей предусматривают штраф от 1000 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет и лишением свободы на срок от 3 до 10 лет соответственно.