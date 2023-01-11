Кібершахрайство на 3 млн доларів: вимагачі тероризували ІТ-компанію з використанням серверів ДУ "Держгідрографія" - ЗМІ

Поліція розслідує справу злочинного угрупування на чолі з Оленою Крикун, яке "кошмарило" підприємців з використанням методів "чорного піару". Зловмисники зламали сервери держустанови "Держгідрографія" і використали її потужності для шахрайської спам-розсилки.

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Хто стоїть за спробою заплямувати репутацію ІТ-компанії і як фігуранти вплутали у схему держустанову, пише в блозі на Цензор.нет політичний і економічний оглядач Світлана Кушнір.

Жертвами організованої злочинної групи стали стратегічна держустанова "Держгідрографія" та потужна ІТ-компанія, знана в Європі. ДУ "Держгідрографія" – українська державна установа, відповідальна за навігаційно-гідрографічне забезпечення в межах виключної (морської) економічної зони України у Чорному і Азовському морях, а також на внутрішніх водних шляхах, яка входить до сфери управління Мінінфраструктури України та Морської адміністрації.

"На тлі воєнного стану в Україні, коли судноплавство у значній частині Чорного моря заблоковано, а доступ до усього чорноморського узбережжя країни – перекрито, держустанова стала однією з мішеней для здійснення інформаційних провокацій… Група зловмисників, імовірно, скористалась прогалинами в системі внутрішньої інфраструктури інформаційної безпеки держустанови. Та, отримавши несанкціонований доступ до серверів ДУ "Держгідрографія", здійснила з використанням їх потужностей розсилку меседжів, що дискредитували потужну ІТ-компанії", - пише авторка.

Повідомлення спрямовувались на електронні адреси контрагентів та інвесторів фірми, а кінцевою метою кібермобінгу було вимагання у айтішників грошей – 3 млн доларів США за нерозголошення нібито відомої зловмисникам конфіденційної інформації. Від інформкампанії фігуранти перейшли до силового тиску на підприємців: "директору ІТ-фірми спершу погрожували кіднепінгом, а потім і фізичною розправою у випадку, якщо він не передасть кошти вимагачам", йдеться в тексті.

"На чолі кібершахрайської схеми, за даними правоохоронців, стоїть уродженка Вінниці Олена Крикун, яка наразі зареєстрована в столиці. Наразі поліція проводить слідчі дії, щоб встановити її місцеперебування. Як з’ясували слідчі, маючи на меті незаконне збагачення шляхом вимагання грошових коштів у підприємців, вона звернулась до представників криміналітету з числа громадян республіки Албанія, які на даний час проживають на території України, з метою реалізації свого злочинного плану. Силовий та фізичний тиск на айтішників Крикун нібито оцінила у 50 тисяч доларів – саме такою була сума "винагороди" виконавцям злочинного замовлення", - пише оглядачка.

За цими фактами ГУ Нацполіції у м. Києві розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 361 ККУ, ч. 2 ст. 355 ККУ та ч. 2 ст. 189 КК України. Оперативний супровід здійснюється Управлінням стратегічних розслідувань ДСР НПУ. Санкції цих статей передбачають штраф від 1000 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років та позбавленням волі на строк від 3 до 10 років відповідно.