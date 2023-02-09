Велика Британія та США ввели санкції проти семи російських хакерів, що стоять за вірусами-вимагачами

Велика Британія та США 9 лютого наклали санкції на сімох російських кіберзлочинців. Про це йдеться у спільному повідомленні британських міністерств закордонних справ та внутрішніх справ, а також інших профільних органів.

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Зазначається, що під санкції потрапили Віталій Ковальов, Валерій Седлецький, Валентин Карягін, Максим Михайлов, Дмитро Плешевський, Михайло Іскрицький та Іван Вахромєєв. Введені заходи передбачають заморожування їхніх активів та заборону на в'їзд до Великої Британії.

Відповідно до введених заходів вводиться й заборона на надання коштів цим фізособам, у тому числі оплатою через програми-вимагачі, у тому числі у криптовалюті.

Також зазначено, що санкції є наслідком великомасштабного розслідування, яке ведеться британським Нацагентством по боротьбі з організованою злочинністю (NCA). Велика Британія розпочала скоординовану зі США кампанію проти хакерів після того, як NCA виявило 149 британських жертв програм-змагачів, відомих як Conti та Ryuk.

За даними влади, завдяки цьому шкідливому програмному забезпеченню хакерам було переведено близько 27 мільйонів фунтів стерлінгів. Зокрема, зафіксовано 104 жертви вірусу-вимагача Conti, які заплатили близько 10 мільйонів фунтів, а також 45 жертв Ryuk, які заплатили близько 17 мільйонів фунтів.

Зазначається, що жертвами атак Conti стали лікарні, школи, підприємства та місцеві органи влади, включаючи Шотландське агентство з охорони навколишнього середовища. Згідно з дослідженням американської компанії Chainalysis, група, яка стоїть за Conti, лише в одному 2021 році отримала завдяки програмам-вимагателям 180 мільйонів доларів.

Крім того, Conti була одним із перших угруповань кіберзлочинців, які підтримали війну Росії проти України, заявивши про свою підтримку Кремля в першу ж добу після початку вторгнення.

У той же час британська влада зазначає, що хоча група кіберздирників, відповідальна за Conti, була розформована в травні 2022 року, передбачається, що її члени продовжують бути задіяними у застосуванні деяких з найвідоміших нових програм-вимагачів, що загрожують безпеці Великої Британії.

"Санкції є першими у своєму роді для Великої Британії і сигналізують про кампанію, що продовжується, яка спрямована проти тих, хто несе відповідальність за деякі з найскладніших і шкідливих програм-вимагачів, які торкнулися Великої Британії та наших союзників", - прокоментував гендиректор NCA Грем Біггар.

За його словами, санкції - лише один із інструментів, який використовуватиме його країна, щоб придушити кіберзагрози для громадськості.

"Застосовуючи санкції до цих кіберзлочинців, ми надсилаємо їм та іншим особам, причетним до програм-здирників, чіткий сигнал про те, що вони будуть притягнуті до відповідальності. Ці цинічні кібератаки завдають реальної шкоди життю та засобам до існування людей", - зазначив у свою чергу міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

За його словами, влада завжди ставитиме національну безпеку на перше місце, захищаючи Велику Британію та її союзників від серйозної організованої злочинності, в якій би формі і звідки б вона не бралася.

Джерело фото: ua.depositphotos.com