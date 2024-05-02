Квартири у Києві, земля та Tesla: нардепа від "Слуги Народу" підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному народному депутату від партії “Слуга народу” Андрію Клочко про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

За даними слідства, народний депутат у 2020-2021 роках набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн. Йдеться про три земельні ділянки на Київщині, п'ять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, автівки Tesla й Mersedes-Benz.

При цьому офіційний дохід і заощадження його та дружини за цей період становили не більш ніж 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

Як зазначили в НАБУ, щоб приховати наявність цього майна, народний депутат оформив його більшу частину на близьких родичів, а за собою зберіг право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Дії підозрюваного кваліфікували за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Нардепу загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

У НАБУ додали, що викриття злочину відбулося після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Правоохоронці не називають прізвища народного обранця, але, як зазначили в Центрі протидії корупції, мова про народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Клочка.

Він був фігурантом журналістського розслідування bihusinfo, після якого НАБУ і САП розпочали кримінальне провадження.

Журналісти з’ясували, що Клочко, мама і сестра якого за останні 2 роки, не маючи відповідного доходу, скупились майном на орієнтовно 20 мільйонів гривень, щомісяця отримує від держави по 20 тисяч гривень в якості компенсації на оренду житла у Києві.

Мати народного депутата, 70-річна Наталія, протягом останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. Ринкова вартість цього майна на момент проведення розслідування, складала приблизно 14,5 млн грн. Почала вона його купувати, коли син потрапив до Верховної Ради.

Хто такий Андрій Клочко

У 2019 році Андрій Клочко був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу” номером 83 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У 2015 році балотувався до Київської міської ради від партії “Відродження” за 27 округом як безпартійний. У 2014 році балотувався до Верховної Ради за 217 округом (м.Київ) від “Блоку лівих сил” як безпартійний.

З 2018 року - помічник проректора Київського Національного університету будівництва та архітектури, раніше працював там само провідним спеціалістом відділу міжнародних відносин.

З 2017 року - виконавчий директор компанії “Хлебарський”. Обіймав посаду заступника директора з продажів ТОВ “Агропродекспорт”.

Керівник ГО “Коло”. Віце-президент Федерації петанку України.

Закінчив факультет електроніки НТУУ “Київський Політехнічний Інститут”, економічний факультет Української академії менеджменту і бізнесу. Випускник Міжнародного інституту менеджменту, магістр бізнес-адміністрування (МВА). Аспірант Національної академії державного управління при Президентові України.