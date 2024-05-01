Розкрадання 10 млн грн на ремонті доріг: директору "Київавтодору" повідомили про підозру

Генеральному директору комунальної корпорації "Київавтодор" і ще чотирьом особам повідомили про підозру у розкраданні 10 мільйонів гривень на ремонті доріг у столиці.

Про це повідомили Київська міська прокуратура та Нацполіція.

За даними слідства, директор приватного підприємства разом із генеральним директором комунальної корпорації "Київавтодор" та трьома співучасниками заволоділи коштами, виділеними з бюджету Києва на проведення робіт з капітального та поточного ремонту доріг.

Як повідомляють правоохоронці, зловмисники провели закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеною вартістю.

Зазначається, що впродовж 2022-2023 років між комунальною корпорацією та рядом комерційних структур укладалися договори про проведення капітального та поточного ремонтів автошляхів Києва на загальну суму понад 185 млн грн.

Але у підписаних актах виконаних робіт зазначалися неправдиві відомості: фіктивні дані щодо обсягів виконаних робіт, їхньої якості та вартості.

Наприклад, всупереч вимогам тендерної документації підозрювані змінили тип асфальтного покриття на значно гірший за своїми якісними показниками. Крім того, на деяких ділянках замість нових люків та зливових решіток встановили старі, які були раніше демонтовані.

"На підставі цих документів підрядники отримували кошти з бюджету. Для того щоб їх вивести, вони начебто купували товари чи послуги у підконтрольних підприємств. Як встановила експертиза, таким чином підрядники безпідставно отримали майже 10 млн грн", - зауважують правоохоронці.

Вони додають, що керівнику приватного підприємства та чотирьом його спільникам, у тому числі генеральному директору комунальної корпорації "Київавтодор" оголосили про підозру у заволодінні бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

Правоохоронці не називають прізвищ підозрюваних, але згідно відкритих даних "Київавтодор" із 5 липня 2022 року очолює Олександр Федоренко.

Також за даними ЗМІ, підозру отримав директор компанії "Ростдорбуд" Олексій Андрюшин.

"Ростдорбуд" входить до компаній, які в останні роки отримували дуже великі підряди з бюджету на будівництво доріг.

Кінцевими бенефіціарами "Ростдорбуду" є одесити Євген Коновалов та Юрій Шумахер, депутат Одеської міськради.

Нагадаємо, 139 млн гривень на користь бюджету Києва суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на житловий масив Виноградар у столиці, поклав отримані гроші на депозит.